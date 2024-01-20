السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: قواتنا البحرية دمرت صاروخًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون

جماعة الحوثي
جماعة الحوثي

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها ضربت ودمرت اليوم السبت، صاروخًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون على خليج عدن جنوبي اليمن، مؤكدة استمرار الجهود لتقويض قدرات جماعة الحوثي.

وجاء في البيان أن "القوات الأمريكية قالت إن الصاروخ يمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس".

وتابعت: "هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وكان البيت الأبيض، أعلن أمس الجمعة، عن أن الولايات المتحدة شنت ثلاث ضربات ضد "منصات إطلاق صواريخ الحوثيين التي كانت جاهزة لشن هجمات"، وهي الجولة السادسة خلال عشرة أيام.

وذكرت الولايات المتحدة أن نمط الضربات من المرجح أن يستمر في الوقت الذي تعمل فيه على إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

ومع ذلك، فشلت الضربات حتى الآن في ردع هجمات الحوثيين على السفن التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر على طريق الشحن الحيوي باتجاه قناة السويس - بحسب سي إن إن.

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