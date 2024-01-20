رئيس الوزراء: محور بديل خزان أسوان يعد محورًا تنمويًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع محور بديل خزان أسوان يعد محورا تنمويا سياحيا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" بأسوان: "خزان أسوان مبني منذ أكثر من 120 عاما، وهو محور مروري كان يخدم أهل أسوان فقط في إطار حارتين مروريتين، وأصبح لا يستوعب الحركة الكبيرة المتزايدة، وكنا محتاجين نرممه ونرفع كفاءته".

وتابع: "حركة التجارة مكانتش بتتنقل فوق الخزان، وكان البديل الكوبري الملجم في أقصى شمال أسوان تسهيلا لحركة عربيات النقل".

وواصل: "هذا المحور يربط بين برنيس بالبحر الأحمر مرورا بأسوان ثم توشكى، مرورا بمنطقة أبوسمبل".

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أحد نماذج الوحدات السكنية بعمارات «سكن كريم» بقرية «فارس» بمركز كوم أمبو، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، وذلك خلال زيارته، اليوم، عددًا من المشروعات في محافظة أسوان.