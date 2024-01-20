أطعمة مهمة لمرضى الغدة الدرقية

كثير من مرضي الغدة الدرقية لا يعلموا ما الأطعمة اتلي تساعدهم على تخطي المرض وعدم تطور الامور لديهم، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن الأطعمة المناسبة لمرضي الغدة الدرقية.

الزبادى

يعد الزبادي العادي قليل الدسم أو الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا، حيث يمكن أن يشكل حوالي 50٪ من استهلاكك اليومي من اليود، وهو ما يفيد مرضي الغدة الدرقية كثيرا لذلك يجب اعتماده ضمن النظام الغذائي لمرضي الغدة الدرقية.

الجوز البرازيلي

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، يحتوي الجوز البرازيلي على عنصر غذائي آخر يساعد على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية، وهو السيلينيوم، فقد يساعد السيلينيوم في تجنب تلف الغدة الدرقية على المدى الطويل لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بالغدة الدرقية، وذلك وفقًا لمراجعة عام 2013 في مجلة علم الغدد الصماء السريرية.

الحليب

إن شرب كوب واحد من الحليب قليل الدسم سوف يلبي حوالي ثلث احتياجاتك اليومية من اليود، وجدت دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في المجلة الدولية لعلوم الصحة أن الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) كانوا أكثر عرضة لنقص فيتامين د من نظرائهم الأصحاء، لذا يجب الحصول على فيتامين د بنسبة أكبر لتفادى مشاكل نقصانه لدى مرضي الغدة الدرقية.

الدجاج

يعد الزنك عنصرًا غذائيًا رئيسيًا آخر للغدة الدرقية، حيث يحتاجه جسمك لإنتاج هرمون الغدة الدرقية، إن تناول كمية قليلة جدًا من الزنك يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 ونشرت في المجلة الدولية لعلم أمراض الشعر، فإذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، فمن الممكن أيضًا أن تصاب بنقص الزنك لأن هرمونات الغدة الدرقية تساعد على امتصاص المعدن.

البيض

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 16% من اليود اليومي، و20% من السيلينيوم اليومي الذي تحتاجه، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، مما يجعل البيض غذاءً فائقًا للغدة الدرقية.