الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتفقد مشروع تنمية الاستزراع السمك.. رئيس "الثروة السمكية" يستقبل وفد "الفاو"

د صلاح مصيلحي خلال
د صلاح مصيلحي خلال لقاءه مع وفد منظمة الأغذية والزراعة

استقبل الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ورئيس مجلس إدارة مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر، اليوم، وفدا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة FAO التابعة للأمم المتحدة وذلك بالمقر الفني لمشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE  II بالكيلو 21 في العجمي بمحافظة الاسكندرية.

ترأس الوفد الدكتور عبد الحكيم الواعرالمدير العام المساعد والمثل الإقليمي للشرق الادنى وشمال إفريقيا،  والدكتور نصر الدين حاج الامين ممثل منظمة الاغذية والزراعة FAO بمصر، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة بمصر.

 دور المركز في إعداد دورات تدريبية تطبيقية على مكونات المشروع من مفرخات ومزارع أسماك

رحب الدكتور صلاح الدين مصيلحي ب الزائرين وقدم عرضا تفصيليا عن الإمكانيات والمكونات الفنية لمشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر MADE II، وكذلك مركز التدريب حيث أن المركز يعد ضمن المراكز التدريبية المدرجة بالهيئة العامة لمصايد الاسماك لدول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود GFCM، ودور المركز في إعداد دورات تدريبية تطبيقية على مكونات المشروع من مفرخات ومزارع أسماك بحرية حاصلة على شهادات الجودة ومعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضمن القائمة البيضاء لتصدير إنتاجها من الاسماك.

واضاف "مصيلحى"، إن الموقع يعبر عن سلسلة إنتاح الاسماك كاملة، طبقا لاشتراطات الجودة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي ودول العالم.

 تفقد الموقع ومتابعة دورة تفريخ الاسماك البحرية وإنتاجها في مزارع المشروع

وتفقد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات، الموقع بكل مكوناته الفنية على الطبيعة ومتابعة دورة تفريخ الاسماك البحرية وإنتاجها في مزارع المشروع، واستكمل الوفد زيارته بتفقد قاعة الندوات الخاصة بالمشروع لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والطلاب حديثي التخرج، الراغبين في الاستثمار والعمل في محال تربية الأحياء المائية.

وأعرب الوفد عن سعادته بكل ما شاهدوه فى موقع المشروع واعجابهم واشادتهم بهذا الأداء المتميز في ادارة مكونات المشروع التي تعتبر فريدة من نوعها في المنطقة، ورغبتهم في التعاون والاستفادة من إمكانيات المشروع في تدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال تربية الأحياء المائية في الدول العربية والافريقية على المستوى الاقليمي والقاري.

رئيس الثروة السمكية يستقبل وفد منظمة الأغذية والزراعة بالامم المتحدة الفاو

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