دراسة علمية حديثة تؤكد أن فقدان خلايا البنكرياس تصيب الأشخاص بمرض السكري

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دراسة بحثية جديدة قام باحثون من جامعة طوكيو متروبوليتان بالتحقيق في فقدان خلايا جزيرة البنكرياس (ICL) لدى الأشخاص الذين لم يكن لديهم مشاكل سابقة في البنكرياس.

ونشرت الصحيفة في تقرير لها، أن الباحثون اكتشفوا اتجاهات رئيسية في أنواع الخلايا المفقودة بسبب فقدان الخلايا الجزيرية في مختلف الفئات العمرية والجنس، وخلصوا إلى أن ICL لدى كبار السن كان في الغالب بسبب فقدان خلايا بيتا المنتجة للأنسولين وقد يكون هذا هو سبب الإصابة بمرض السكري المرتبط بالعمر ويمكن أن يساعد في تطوير أدوية وقائية جديدة.

ما هو البنكرياس؟

وخلص التقرير لإى أن البنكرياس هو جزء مهم للغاية من الجهاز الهضمي البشري، وخاصة لتنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إفراز هرمون الأنسولين.

وفي حين أن كل جزء من البنكرياس حيوي، إلا أنه ليس كل جزء له نفس الوظيفة إن نظرة فاحصة تكشف عن بنية داخلية مثيرة للاهتمام، حيث تحتوي على جزر من الخلايا تعرف باسم جزر لانجرهانز، نسبة إلى مكتشفها، تحتوي على الخلايا المنتجة للهرمونات الغدد الصماء.

وقال إنها تشكل نسبة صغيرة من جميع الخلايا في البنكرياس، حوالي واحد في المائة، مما يؤدي إلى إجراء أي تغييرات على شكلها أو الإشارة إلى محرك محتمل للمشاكل الصحية.

أعراض سرطان البنكرياس:

سرطان البنكرياس، وهو نوع نادر من السرطان، يبدأ عادة في بطانة قنوات البنكرياس، ونادراً ما تكون هناك أي علامات مبكرة لسرطان البنكرياس، وعندما تظهر، عادة ما يكون السرطان في مرحلة متقدمة، وذلك لأن البنكرياس موجود في أعماق الجسم ولا يمكن اكتشاف الأورام المبكرة أثناء الفحوصات الروتينية.

التدخين والسكري والتهاب البنكرياس المزمن والتهاب البنكرياس والتاريخ العائلي لسرطان البنكرياس وبعض المتلازمات الوراثية يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس.

وهناك علامات مثل اصفرار العيون، وحكة في الجلد، وآلام مستمرة في المعدة، وفقدان الوزن، والتي يمكن أن تشير إلى سرطان البنكرياس ويجب أن يأخذها الناس على محمل الجد.

وغالبًا ما يكون سبب سرطان البنكرياس غير معروف، والشخص الذي لديه خطر متوسط للإصابة بسرطان البنكرياس لديه فرصة بنسبة 1٪ تقريبًا للإصابة بالمرض.

وتعتبر معظم حالات سرطان البنكرياس متفرقة وتعرف أيضًا باسم الطفرات الجسدية، مما يعني أن التغيرات الجينية التي أدت إلى الإصابة بالسرطان قد تتطور عن طريق الصدفة بعد ولادة الشخص. ومع ذلك، لا يوجد خطر من نقل هذه التغييرات الجينية إلى الأطفال.

علامات التحذير التي يجب الانتباه إليها وتدل على الإصابة بسرطان البنكرياس:

1. آلام البطن المستمرة

لا تتجاهل آلام البطن المستمرة حيث أن البنكرياس متمركز في بطنك خلف معدتك، ونتيجة لذلك، يشعر المريض بألم خفيف في المعدة يتزايد الضغط على العضو، وفي وقت لاحق يمكن أن يصبح أكثر إيلامًا واستمرارًا، ويعتبر أكثر أعراض سرطان البنكرياس شيوعًا.

2. آلام الظهر:

ويقال أيضًا أنه شائع ولكنه يحدث عندما ينتشر السرطان إلى الأعصاب المحيطة بالبنكرياس، يجب استشارة الطبيب خاصة عندما يحدث ذلك في كثير من الأحيان.

3. حكة في الجلد:

هناك أسباب عديدة لحكة الجلد وسرطان البنكرياس هو أحدها، تتطور الحكة عندما يتراكم البيليروبين في الجلد ويتحول لون الجلد إلى اللون الأصفر بسبب اليرقان.

4. فقدان الوزن غير المبرر:

هناك أسباب مختلفة تجعل فقدان الوزن يشير إلى سرطان البنكرياس، مع تقدم السرطان، فإنه يلتهم طاقة الجسم، مما يجعلك تفقد الوزن. بسبب ضغط الورم على معدتك، قد تشعر بالشبع. أيضًا، عندما لا يعمل البنكرياس بشكل صحيح، فقد لا يتمكن من إنتاج ما يكفي من العصارات الهضمية اللازمة لجسمك لمعالجة العناصر الغذائية في المقام الأول.



5. مشاكل الجهاز الهضمي:

إذا كنت تعاني من براز فاتح اللون أو زيتي أو مائي أو براز ذو رائحة كريهة عندما تكون عاداتك في الحمام على ما يرام، فقد يكون ذلك مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس، ينشأ هذا النوع من المشكلات عند انسداد القناة الصفراوية، مما يمنع البيليروبين من الوصول إلى البراز ويجعل من الصعب على الجسم هضم الدهون بدقة.

6. اصفرار الجلد والعينين:

إذا تحول لون بشرتك وعينيك إلى اللون الأصفر، فلا يجب أن تتجاهل ذلك أبدًا، حالات مثل أمراض الكبد والتهاب الكبد قد تسبب اليرقان، وقد يسير أيضًا جنبًا إلى جنب مع سرطان البنكرياس، حيث يمكن أن يصبح ورم صغير في نهاية البنكرياس سببًا لليرقان.

7. البول الداكن:

يفترض معظم الناس أن البول الداكن هو العلامة الأولى لليرقان، ولكن يحدث تحول لون البول إلى اللون الداكن عندما ترتفع مستويات البيليروبين في الدم، مما يغير لون البول إلى اللون البني.



8. الإصابة بمرض السكري بشكل مفاجئ:

إذا أصبت بمرض السكري فجأة في سن أكبر، ف قد يسبب سرطان البنكرياس ظهورًا مفاجئًا لمرض السكري أو ظهور مرض السكري متأخرًا لأنه يدمر الخلايا التي تصنع الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

9. جلطات الدم:

عندما تتشكل جلطة دموية في وريد كبير اي تجلط الأوردة العميقة، فقد تكون في بعض الأحيان العلامة الأولى لسرطان البنكرياس، وعادة ما يظهر على شكل احمرار وتورم وألم في الساق التي بها جلطة دموية، قد تنتقل أيضًا قطعة من الجلطة الدموية إلى رئتيك، مما يجعل التنفس صعبًا.

10. التعب غير المبرر:

إذا شعرت بالتعب الشديد دون أي سبب، عليك استشارة طبيبك، يمكن لسرطان البنكرياس وجميع أنواع السرطان أيضًا أن تجعلك تشعر بالإرهاق الشديد وتؤثر على أنشطتك اليومية المعتادة.