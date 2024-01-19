الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

‫ " الإسكان ": طرح محال تجارية ومخبز وصيدلية ووحدتين إدارية ومهنية للبيع بمدينتي بدر والنوبارية الجديدة

سكن مصر
سكن مصر

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 11 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (18م2: 27م2) بالأسواق التجارية الكائنة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد بالمدينة، ومخبز بلدي (مبنى بمشتملاته - سور) بمساحة ( 395م2 ) الكائن بمنطقة 53 عمارة "سكن مصر " بالامتداد الشرقي بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز تنمية مدينة بدر، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 19/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والمخبز فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي ذات السياق، أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، عن طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (20م2: 100م2) و2 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تقريبية ( 30م2 و88م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز

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وأوضح جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدتين فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

فى السياق شدد  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على المواطنين الذين قاموا بالتوقيع وحصلوا على عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي - سكن لكل المصريين، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، سرعة تسلم وحداتهم وشغلها في مدة حدها الأقصى ٦ أشهر. 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه يجب على هؤلاء المستفيدين سرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ  الإعلان.

جهاز تنمية مدينة بدر الإسكان الاجتماعى مخبز بلدي سكن مصر النوبارية الجديدة

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