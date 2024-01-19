رئيس جامعة المنوفية يشيد بفريق طبي أنقذ حياة مريض ابتلع أجسامًا معدنية

أشاد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بالفريق الطبي الذي تمكن من إنقاذ حياة مريض، بعد استخراج بوجيهات سيارة ومعالق وانسيال ومسامير من بطن المريض.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، على نجاح الفريق الطبي بمستشفيات جامعة المنوفية في إنقاذ حياة المريض الذي ابتلع أجسام معدنية وملاعق صغيرة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمى بقسم أمراض الباطنة، استقبلت مريضًا يبلغ من العمر 45 عامًا يعاني من قئ مستمر وآلام شديدة بأعلى البطن ولا يستجيب للعلاج، وعلى الفور، تم عمل منظار للمريض على المعده أظهر وجود أجسام معدنية غريبة بالمعدة عبارة عن معالق شاي صغيرة وانسيال معدن وعدد من المسامير العادية ومسامير برمة وموس حلاقة، وبوجيهات سيارة، تسببت في التهابات مزمنة في جدار المعدة والآلام الشديدة.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تحويل المريض إلى قسم الجراحة لإجراء جراحة عاجلة واستخراج هذه الأجسام الغريبه من المعدة وتمكن الفريق الجراحي بعد عملية استغرقت ساعتين من إنقاذ حياة المريض، مضيفًا أن المريض بحالة جيدة ويخضع للعلاج الطبي بالقسم.

وأكد القاصد، أهمية التكامل والتعاون بين الأقسام الطبية المختلفة للوصول إلى الطرق المثلي للعلاج، مشيرًا إلى أن العمل بروح الفريق يهدف إلى الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات الجامعية.

وتوجه الدكتور أحمد القاصد، بالشكر إلى الدكتور أيمن عمر، رئيس قسم الجراحة والفريق الطبي بالقسم والدكتور السيد الشايب، مدير وحدة المناظير، والدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الجراحة على جهودهم لإنقاذ حياة المريض.