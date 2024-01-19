الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشيد بفريق طبي أنقذ حياة مريض ابتلع أجسامًا معدنية

المستخرج من معدة
المستخرج من معدة المريض

أشاد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بالفريق الطبي الذي تمكن من إنقاذ حياة مريض، بعد استخراج بوجيهات سيارة ومعالق وانسيال ومسامير من بطن المريض.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، على نجاح الفريق الطبي بمستشفيات جامعة المنوفية في إنقاذ حياة المريض الذي ابتلع أجسام معدنية وملاعق صغيرة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمى بقسم أمراض الباطنة، استقبلت مريضًا يبلغ من العمر 45 عامًا يعاني من قئ مستمر وآلام شديدة بأعلى البطن ولا يستجيب للعلاج، وعلى الفور، تم عمل منظار للمريض على المعده أظهر وجود أجسام معدنية غريبة بالمعدة عبارة عن معالق شاي صغيرة وانسيال معدن وعدد من المسامير العادية ومسامير برمة وموس حلاقة، وبوجيهات سيارة، تسببت في التهابات مزمنة في جدار المعدة والآلام الشديدة.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تحويل المريض إلى قسم الجراحة لإجراء جراحة عاجلة واستخراج هذه الأجسام الغريبه من المعدة وتمكن الفريق الجراحي بعد عملية استغرقت ساعتين من إنقاذ حياة المريض، مضيفًا أن المريض بحالة جيدة ويخضع للعلاج الطبي بالقسم.

وأكد القاصد، أهمية التكامل والتعاون بين الأقسام الطبية المختلفة للوصول إلى الطرق المثلي للعلاج، مشيرًا إلى أن العمل بروح الفريق يهدف إلى الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات الجامعية.

وتوجه الدكتور أحمد القاصد، بالشكر إلى الدكتور أيمن عمر، رئيس قسم الجراحة والفريق الطبي بالقسم والدكتور السيد الشايب، مدير وحدة المناظير، والدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الجراحة على جهودهم لإنقاذ حياة المريض.

محافظة المنوفية مستشفى جامعة المنوفية رذيس جامعة المنوفية إنقاذ حياة مريض ابتلع اجسام معدنية

مواد متعلقة

فريق طبى بجامعة المنوفية يستخرج سلسلة مسامير وملاعق شاى من معدة مريض

جامعة المنوفية توقع الكشف الطبى على 483 مواطنًا بالقرى الأكثر احتياجًا

"تعليم المنوفية" تعلن عن ضوابط امتحان الشهادة الإعدادية 2024

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

عاجل.. "الأرصاد": استمرار الارتفاعات فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 23 درجة

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

تبدأ من 500 جنيه.. عروض فنادق الغردقة للمصريين فى إجازة منتصف العام

سناء تخلع زوجها بعد زواج عامين: "بيلعب في مناخيره"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس