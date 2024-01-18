الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. تعادل سلبى بين مصر وغانا فى أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

مرت 15 دقيقة من مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

تدخل عنيف من مجيد أشيميرو على إمام عاشور في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

في الدقيقة الثالثة سدد محمد قدوس كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي.

في الدقيقة السادسة انفراد من انطوان سيمنيو وتدخل رائع من محمد الشناوي قبل ان يحتسب الحكم وجود تسلل.

سقوط مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي من لاعب غانا.

وتوقف اللعب لعلاج مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

محمد عبد المنعم أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة محمد صلاح ولكن شتتها جيديون مينساه لخارج الملعب.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

جاء تشكيل منتخب غانا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أودوي - ألكسندر دجكيو - محمد ساليسو - جيديون مينساه

خط الوسط: مجيد أشيميرو - محمد قدوس - ساليس عبد الصمد

جدير بالذكر أن منتخب مصر، يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في المباراة الأولى مع موزمبيق 2\2، بينما يحتل منتخب غانا المركز الأخير بدون نقاط، بعد الخسارة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

مباراة مصر وغانا منتخب مصر منتخب غانا كأس الأمم الأفريقية كان 2023

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