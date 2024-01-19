الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جهاز بدر: الانتهاء من تنفيذ 2208 وحدات ذو طابع المميز فى 30 يونيو

مدينة 15 مايو
مدينة 15 مايو

أعلن المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، أنه جار تنفيذ 29 عمارة سكينة بواقع 2208 بمشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع المميز  بإجمالي عدد 92 عمارة لعدد 2208 وحدات.

وأوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، أنه قد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 88% وسيتم الانتهاء من المشروع 30 يونيو 2024، موضحًا أن تبلغ تكلفة المشروع 560 مليون جنيه.  

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وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، على أهمية دفع عجلة  الأعمال بالمشروع وتم التنبيه على الشركات المنفذة، مشددًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا بضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع. 

 ونوه رئيس جهاز مدينة بدر بضرورة تنفيذا توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها  وتوفير كافة الخدمات للسكان.

المميز الطابع شهيد يونيو جهاز بدر

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