وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات المؤتمر الشبابي الأول لنشر لغة الإشارة

بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الترتيبات والاستعدادات لإطلاق المؤتمر الشبابي الأول لنشر لغة الإشارة تحت عنوان حكاية إشارة، بهدف التعريف بأساسيات لغة الإشارة، وإطلاق برنامج تدريبي من خلال المؤتمر تحت عنوان "سفراء لغة الإشارة" لتعلم أساسيات وكيفية التعامل مع الأصم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع بيشوي عماد رئيس كيان حكاية إشارة، أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ومسئول ملف الكيانات الشبابية بالوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة -في تصريحات صحفية اليوم- دعمه لكافة الكيانات الشبابية، والتي تضم كل فئات المجتمع، مبينًا دورها الكبير في تنمية الشباب والمجتمع.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمامه بوجود كيانات شبابية متفاعلة مع ملف ذوي الهمم ويكون اختصاصها أصحاب الهمم، موضحًا أن أبطال ذوي الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقي والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التي نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة.

المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية دور الشباب في المجتمع، وأنها تعمل على دعم الشباب المصري، وإعداده ليكون قادرًا على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ودعم الشباب المصري.

كما أطلقت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب)، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بأربع محافظات هي: البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، كفرالشيخ، أولى فعاليات المُلتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، على مدار اليوم وغدا.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس أن المُلتقيات تستهدف تنفيذ سلسلة من الجلسات التدريبية على آليات واختصاصات نموذج مجلس الشيوخ، واجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس الشيوخ وادارتها وانهائها،ونظام الحديث في الجلسة، وضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة، وتدريب الأعضاء على جلسة برلمانية، وعقد جلسة برلمانية متكاملة، وذلك من خلال خبراء برلمانيين من الأمانة العام بمجلس النواب.