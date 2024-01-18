تفاصيل رد ضريبة القيمة المضافة على السلع الواردة إلى الأسواق الحرة

تسائل عدد كبير من الممولين عن حالات ومستندات رد الضريبة وفق قانون ضريبة القيمة المضافة مع بدء تقديم الإقرارات الضريبية، ومن هذه الحالات حالة الـــواردات مـــن الســـوق المحلـــى إلـــى مشـــروعات المنـــاطق والمـــدن والأســـواق الحـــرة والمنــاطق الاقتصــادیة ذات الطبیعــة الخاصــة مــن ســلع وخــدمات لازمــة لمزاولــة النشــاط عدا سیارات الركوب.



وحددت مصلحة الضرائب المستندات اللازمة لرد ضريبة القيمة المضافة في حالة السلع الواردة الى المناطق الحرة والاقتصادیة:

1صــورة فــاتورة بیــع الســلعة المصــدرة للمنطقــة الحــرة "صــنف- كمیــة- قیمــة" مرفــق بیــان بھـا وحال أنھــا فــواتیر إلكترونیــة لا ترفــق صــور الفــواتیر ویرفــق فقط البیان.



. 2خطــاب مــن الھیئــة العامــة للإســتثمار أو ھیئــة المنــاطق الأقتصــادیة مختومــًا بخاتم شعار الجمھوریة.



.3بیــان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمــة الخاصــة شــھادات الصــادر "نمــوذج 13 جمــارك أو SADأو اى شــھادة رســمیة مــن الجمــارك"، ویــتم تقــدیم المســتند الـورقي فقـط فـي حالـة عـدم إدراج شـھادة الصـادر علـي النظـام المتكامـل الـذي یربط بین مصلحة الضرائب المصریة ومصلحة الجمارك.



. 4أصـل الفــاتورة الضــریبیة وحــال أنھــا فـواتیر الكترونیــة لاترفــق صــور الفــواتیر ویرفق البیان فقط.



. 5كشف حساب الضریبة.



. 6أصل شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد مرفق بیان بھا.



. 7معادلة الانتاج مع إرفاق المستندات المؤدیة لھا.



. 8إرفاق القوائم المالیة المعتمدة.



. 9بیــان بــالمخزون إذا كــان الــرد خــلال الفتــرة قبــل أنتھــاء الســنة المالیــة وقبــل إجراء الجرد السنوى.



.10شــھادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحاســبین والمــراجعین تــدل علــى أحقیــة المكلــف فــى رد الضــریبة مــدون بھــا رقــم تســجیلھ بالمصــلحة مــالم یكــن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الألكترونى بالمصلحة.



.11إقــرار بالمســئولیة القانونیــة مــن المســجل عــن صــحة البیانــات الــواردة بطلبــھ والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة.



.12خطـاب یشـمل رقـم الحسـاب البنكـى وأسـم البنـك الخـاص بـالممول أو المسـجل الـذى سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھ مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.



.13توكیـل مـن صـاحب الشـأن حـال توكیـل شـخص أخـر لتقـدیم طلـب رد ضـریبة نیابة عنه.



.14أصـــل اســـتمارة تحلیـــل المعمـــل الكیمـــاوي فـــى حالـــة رد الضـــریبة عـــن الدخان.



.15بیــان نســب خلــط المــواد المضــافة للــدخان والمعتمــدة مــن الجمــرك فــى حالــة رد الضریبة عن الدخان. وتنــازل عــن الكمیــات المباعــة مــن الــدخان موضــح بــھ أرقــام القســائم الجمركیــة وقســائم ســداد الضــرائب المتنــازل عنھــا والمعتمــد بصــحة التوقیــع مــن أحــد

البنوك، فى حالة رد الضریبة عن الدخان.



.17بــوالص الشــحن فــى الحــالات التــي تســتدعى ذلــك علــى ســبیل المثــال، فــى حالة رد الضریبة عن الدخان



.18صــورة طبــق الأصــل مــن شــھادة الفحــص الصــادرة والمعتمــدة مــن مصــلحة الدمغــة والمــوازین موضــح بھــا كمیــة وعیــار المشــغولات الذھبیــة المصــدرة وقیمــة الضــریبة المســددة عنھــا علــى أن یــتم اعتمادھــا مــن الجمــرك المخــتص مــع ذكــر رقــم وتــاریخ شــھادة الصــادر المرتبطــة بھــا، فــى حالــة رد الضــریبة على المشغولات الذھبیة المصدرة للخارج.