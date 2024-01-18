بدء إنشاء مدرستين بمركز الباجور ضمن الخطة الاستثمارية بالمنوفية

بدأت الشركات المنفذة في إنشاء مدرستين جديدتين بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، في إطار حرص الدولة على زيادة المدارس لاستيعاب الطلاب وتقليل الكثافة داخل الفصول.

وكلَّف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مروة زهران، رئيس مركز ومدينة الباجور، بتفقد المشروعات التنموية والخدمية المقامة، حيث نفّذت جولة مرورية يرافقها أثناء الجولة أسامة فاروق، نائب رئيس المركز، وبيومي لبيب، رئيس الوحدة المحلية بجروان لمتابعة مدرسة الرضوى تقام بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية بمساحة أرضب + أربعة علوي وتشمل 30 فصل بقرية كفر شبرا زانجي.

كما تفقدت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إنشاء المدرسة الثانوية بجروان على مساحة 1142 أرضي + أربعة فصول، حيث تابعت الأعمال الأولية من الانشاء، وشددت على حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على وقت التسليم والجودة في الأداء.