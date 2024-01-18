الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء إنشاء مدرستين بمركز الباجور ضمن الخطة الاستثمارية بالمنوفية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة لمواقع المدارس

بدأت الشركات المنفذة في إنشاء مدرستين جديدتين بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، في إطار حرص الدولة على زيادة المدارس لاستيعاب الطلاب وتقليل الكثافة داخل الفصول.

وكلَّف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مروة زهران، رئيس مركز ومدينة الباجور، بتفقد المشروعات التنموية والخدمية المقامة، حيث نفّذت جولة مرورية يرافقها أثناء الجولة أسامة فاروق، نائب رئيس المركز، وبيومي لبيب، رئيس الوحدة المحلية بجروان لمتابعة مدرسة الرضوى تقام بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية بمساحة أرضب + أربعة علوي وتشمل 30 فصل بقرية كفر شبرا زانجي.

كما تفقدت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إنشاء المدرسة الثانوية بجروان على مساحة 1142 أرضي + أربعة فصول، حيث تابعت الأعمال الأولية من الانشاء، وشددت على حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على وقت التسليم والجودة في الأداء.

محافظة المنوفية انشاء مدرستين مركز الباجور محافظ المنوفية رئيس مدينة الباجور

مواد متعلقة

«مياه المنوفية» ضمن العشر مراكز الأولى لأفضل أداء مؤسسى جائزه التميز الحكومى

حالتها خطيرة.. سقوط سيدة من الدور الرابع بسرس الليان في المنوفية

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" توفر الخدمات الطبية في قرى المنوفية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

وزير الداخلية الإيرانى يكشف جنسية القتلى التسعة فى الهجوم الباكستانى

"ألماس" بمليون جنيه.. التحقيق فى سرقة شقيقة حلا شيحة داخل مركز تجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين