مدرب نابولى: نتطلع لحصد لقب كأس السوبر الإيطالى فى السعودية

أكد الإيطالي والتر ماتزاري، مدرب فريق نابولي أن فريقه يتطلع لحصد لقب كأس السوبر الإيطالي على أرض السعودية، لكن ينبغي أولًا تجاوز المواجهة الصعبة التي تجمعه بفيورنتينا غدًا الخميس في الرياض في المربع الذهبي للبطولة.

وأكد ماتزاري، في المؤتمر الصحفي للمباراة، الأربعاء: "أن طموح فريقهِ كبير بعد التتويج بالدوري الإيطالي، إذ سيبذل الفريق جهودًا مضاعفةً من أجل الوصول إلى المباراة النهائية"، مبينًا أن فيورنتينا فريق منظّم، وأن وصولهم إلى العاصمة السعودية قبل يومين أكسبهم راحةً أكبر.

وأوضح الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، لاعب فريق نابولي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة، والجهاز الفني قام بدراسة فيورنتينا بشكل ممتاز، الروح ستجعلنا نظهر بصورةٍ أفضل، وسنحاول الاستحواذ على الكرة، خاصةً أن كل لاعبٍ يدرك جيدًا المهام المكلف بها وعلى المستوى الشخصي سأحاول تقديم كل ما لديّ".

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