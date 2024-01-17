الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كل الناس بتقول يا رب| استطلاع "الدستور": عبور غانا طريق الفراعنة للقب.. المنتخب يفتقد الشحات.. وهذا حلم صلاح المؤجل

المنتخب الوطنى المصري
المنتخب الوطنى المصري

حلم الثامنة أصبح فى خطر، ويحتاج لأعلى درجات الطاقة والتركيز؛ للوصول إليه عندما يلتقى المنتخب الوطنى نظيره الغانى فى ثانى مباريات المجموعة فى بطولة الأمم الإفريقية، ٩٠ دقيقة حاسمة، مباراة تتجاوز أهميتها؛ كونها عنق زجاجة للصعود للأدوار الإقصائية والوصول للقب، بل هى نهاية مشوار للكثير من اللاعبين، وعلى رأسهم النجم الاستثنائى محمد صلاح والشناوى.

تعادل منتخبنا فى مباراته الأولى فى مفاجأة كبرى أمام منتخب موزمبيق، وخسر منتخب غانا مباراته أمام الرأس الأخضر؛ ليتحول لقاء مصر وغانا لمفترق طرق لكليهما، «وشعارهما الفوز ولا بديل»، لأن خسارة أى منهما أو حتى التعادل سيضعف من حظوظهما كثيرًا فى الصعود للدور التالى.

أداء المنتخب أمام موزمبيق خلق حالة من عدم الثقة من الجماهير المصرية فيما تبقى من الرحلة، وهذا ما كشفته نتائج استطلاع «الدستور» بعدم وجود أفضلية كبرى لرجال فيتوريا على النجوم السوداء فى مباراتهم المصيرية، بل إن الكثيرين يرون أن مشوار المنتخب لن يتجاوز مرحلة المجموعات.

تشير النتائج أيضًا إلى أن المنتخب افتقد جهود حسين الشحات وأفشة، وأن وجودهما كان يمكن أن يشكل فارقًا كبيرًا فى الأداء. كما يظل صلاح محيرًا، الكثير يتوقع تألقه والكثير أيضًا يتوقع أداءً غير مرض، لكن لو أردت النتيجة الأبرز لجمهور الاستطلاع، فهى متعلقة بالننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزى، والحالة الأغرب فى صفوف المنتخب. فرغم أنه يلعب لأحد أهم أندية العالم، ورغم وجوده أساسيًا مع كل مدربى المنتخب، لم يحظ مطلقًا بثقة الجماهير المصرية وجاء فى مقدمة التوقعات بعدم التألق فى البطولة، وازداد الأمر سوءًا بعد المباراة الأولى بأن فقد الجمهور الثقة فى جميع اللاعبين، لا أمل فى تألق أى منهم.

توقعات الجمهور تشير أيضًا إلى أن النهائى سيشهد وجود السنغال أو المغرب، مع أمنيات أن يكون الطرف الآخر هو رفاق صلاح.. كل المصريين بيقولوا يارب.

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