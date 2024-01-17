الأربعاء 17 يناير 2024
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مصر

الرئيس السيسى لرئيس وزراء هولندا: استمرار الحرب على غزة يفتح المجال لاتساع الصراع

جريدة الدستور

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" تناول الأوضاع الإقليمية.

واستعرض الرئيس أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين.

وحذر الرئيس من أن استمرار الحرب الجارية بالقطاع يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشددًا على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للدور المصري الساعي للتهدئة وحماية المدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين من القطاع، مؤكدًا دعم بلاده للجهود المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، ومشددًا على الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يضمن استعادة الاستقرار في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قطاع غزة

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