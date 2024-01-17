الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ إدارة أعمال: الجمهورية الجديدة أكبر عملية بنائية تشهدها مصر منذ حكم محمد علي

الدكتور أيمن غنيم
الدكتور أيمن غنيم

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الدولة المصرية أصدرت الكثير من الوثائق من أجل مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات المختلفة، وهذه الوثائق تؤدي إلى وجود نوع من الشفافية والوضوح بين القيادة السياسية والشعب.

دعم الدولة للقطاع الاقتصادي 

وأكد الدكتور أيمن غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضئية “إكسترا نيوز”، أن الوثيقة التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم لها أهمية كبيرة، حيث وضحت هذه الوثيقة التوجهات العامة للاقتصاد المصري، كما أبرزت القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي تستهدف الدولة المصرية تنميتها خلال السنوات المقبلة.

ملامح بناء الجمهورية الجديدة 

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود الشعب المصري من أجل تأسيس وترسيخ مباديء الجمهورية الجديدة، معبرًا:" الجمهورية الجديدة أكبر عملية بنائية تشهدها مصر منذ حكم محمد علي".

أيمن غنيم أستاذ إدارة أعمال اكسترا نيوز ملامح الجمهورية الجديدة وثيقة مجلس الوزراء

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