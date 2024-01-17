ديتوكس طبيعي.. كيف تتخلص من سموم الجسم ؟

تتسبب السموم الموجودة في الجسم في الكثير من المشكلات الصحية، ولا يعلم معظمنا كيفية التخلص منها.

ونستعرض فى السطور التالية كيفية القضاء على سموم الجسم من خلال الديتوكس الطبيعي الذي يمكن تحضيره في المنزل.

فكما جاء فى موقع "هيلث"، فإن الديتوكس يساعد في التخلص من الفضلات الموجودة في القولون، والمياه المحتبسة والغازات، ويساهم كل ذلك في فقدان الوزن، وتنشيط عملية حرق الدهون.

وإلى جانب الديتوكس يجب الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن وهو ما سيساعدنا فى التخلص من سموم الجسم، كما يجب أن يتخلل النظام خضروات ورقية، لأنها تعمل على زيادة كمية الكلوروفيل في الجهاز الهضمي وبالتالي إزالة السموم من الجسم.

كما يجب الحرص على أن يكون النظام الغذائي به مواد مضادة للأكسدة والتي تساعد جسمنا على محاربة الجذور الحرة وهي متوفرة في الخضار والفاكهة والأعشاب، وكذلك الماء مهمة جدًا للتخلص من سموم الجسم.

ويوجد مجموعة من المشروبات التي تساعد فى القضاء على سموم الجسم والتي تتمثل في:

القرفة ممتلئة بمواد مضادة للأكسدة، ويجود فيها مادة البوليفينول والبروانثوسيانيدين، والتي يتوفر بهم خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات.

الديتوكس

١- التفاح بالقرفة:

المكونات:

تفاح

عود قرفة

ماء

التوت الأحمر بالنعناع، التوت الأحمر به مواد البوليفينول اللى بتساعد على إزالة السموم المتراكمة في الجسم، وكمان النعناع الغني بالمواد المضادة للأكسدة.

ديتوكس التوت الأحمر والنعناع

المكونات:

توت أحمر

نعناع

ماء

شرائح خيار

ديتوكس الفيتامنيات التي يتوافر بهم مجموعة من

الفواكه مثل البطيخ والفراولة اللى بيتوفر بهم كمية كبيرة من الفيتامينات المهمة لازالة السموم من الجسم، زى A، B1، B6، C.

ديتوكس الفيتامينات

فروالة

بطيخ

روز ماري

ماء