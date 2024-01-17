الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحاجة عائشة أيقونة محو الأمية بالمنوفية تحقق حلمها

الحاجة عائشة مع محررة
الحاجة عائشة مع محررة الدستور

حصلت السيدة عائشة فاضل، صاحبة الأربعة وثمانين عامًا، والحاصلة على شهادة محو الأمية، والتي كان قد تم نشر قصتها على  موقع الدستور على رحلة عمرة، بعد أن كان أكبر أحلامها زيارة بيت الله الحرام.

وكانت رحلة العمرة حلمًا مشتركًا بين الحاجة عائشة والحاجة زبيدة، أيقونة محو الأمية أيضًا، والتي حصلت على الشهادة العام الماضي عن عمر يناهز 87 عامًا، وكان محو الأمية لكبار السن هو بوابة لتحقيق أحلامهما دون أدنى معرفة أو قصد أو تكلف منهما.


وحصلت الحاجة عائشة على رحلة العمرة أثناء استصافتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا"، وكانت قد حصلت عليها أيضًا الحاجة "زبيدة" من فاعل خير بعد حصولها على شهادة محو الأمية.

ومن جانبها، أوضحت سوزي صبحي مدير عام التنمية بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، والمشرفة على برنامج "تكافل وكرامة" بالمنوفية، أن المديرية بقيادة محمد محمود جمعة ووفق تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لا تتأخر أبدًا على دعم كبار السن في برنامج لا أمية مع تكافل وكرامة، ذلك البرامج التي تبنته الوزارة لمحو أمية كبار السن وحقق نتائج مميزة. 

وكانت الحاجه عائشة ابنة محافظة المنوفية أم مكافحة ربت عشرة أبناء وقامت بتعليمهم وتزويجهم فأدت رسالتها على أكمل وجه حتى قررت أن تمحو أميتها، بالإضافة إلى أنها تجتهد لتحفظ القرآن الكريم كاملًا. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية رحلة عمرة الحاجه عائشة أيقونة محو الأمية

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