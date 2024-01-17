الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذا أتلتيك: هندرسون يرحل عن الاتفاق ويتوصل لاتفاق مع أياكس

هندرسون
هندرسون

قرر جوردان هندرسون، قائد نادي الاتفاق السعودي، الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي ذلك بعد التقارير التي أشارت إلى أن اللاعب يريد العودة للبريميرليج وفسخ عقده مع ناديه السعودي بعد ستة أشهر فقط.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية اليوم الأربعاء، أن جوردان هندرسون توصل إلى اتفاق لفسخ عقده مع نادي الاتفاق السعودي.

وأضاف التقرير، أن هندرسون توصل لاتفاق مع نادي أياكس الهولندي على الانضمام لهم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي السعودي.

صاحب الـ33 عامًا شارك هذا الموسم مع ناديه السعودي في 19 لقاء وصنع 5 أهداف ولم يسجل أي هدف.

ويمتلك الدولي الإنجليزي عقدًا مع نادي الاتفاق لمدة 3 سنوات مقبلة، إذ يتقاضى راتبا سنويًا يقارب 6 ملايين دولار.

وانضم هندرسون إلى ليفربول من سندرلاند في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2011.

وخاض هندرسون 43 مباراة مع "الريدز" الموسم الماضي المخيب للآمال، إذ احتلوا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرجوا من دوري أبطال أوروبا. 

بشكل عام، لعب هندرسون 491 مباراة مع ليفربول، وسجل 33 هدفا وسجل 58 تمريرة حاسمة.

هندرسون جوردان هندرسون الاتفاق الاتفاق السعودى أياكس

مواد متعلقة

رومانو: أياكس مهتم بضم هندرسون بعد رغبة الأخير في الرحيل عن السعودية

3 أندية كبرى في البريميرليج تسعى للتعاقد مع «هندرسون»

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها