ذا أتلتيك: هندرسون يرحل عن الاتفاق ويتوصل لاتفاق مع أياكس

قرر جوردان هندرسون، قائد نادي الاتفاق السعودي، الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي ذلك بعد التقارير التي أشارت إلى أن اللاعب يريد العودة للبريميرليج وفسخ عقده مع ناديه السعودي بعد ستة أشهر فقط.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية اليوم الأربعاء، أن جوردان هندرسون توصل إلى اتفاق لفسخ عقده مع نادي الاتفاق السعودي.

وأضاف التقرير، أن هندرسون توصل لاتفاق مع نادي أياكس الهولندي على الانضمام لهم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي السعودي.

صاحب الـ33 عامًا شارك هذا الموسم مع ناديه السعودي في 19 لقاء وصنع 5 أهداف ولم يسجل أي هدف.

ويمتلك الدولي الإنجليزي عقدًا مع نادي الاتفاق لمدة 3 سنوات مقبلة، إذ يتقاضى راتبا سنويًا يقارب 6 ملايين دولار.

وانضم هندرسون إلى ليفربول من سندرلاند في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2011.

وخاض هندرسون 43 مباراة مع "الريدز" الموسم الماضي المخيب للآمال، إذ احتلوا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرجوا من دوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، لعب هندرسون 491 مباراة مع ليفربول، وسجل 33 هدفا وسجل 58 تمريرة حاسمة.