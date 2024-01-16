السلطات التونسية: فقدان 40 مهاجرًا قرابة السواحل الإيطالية

أعلن الحرس الوطني التونسي فقدان نحو 40 مهاجرًا تونسيًا بعد إبحارهم في قارب نحو سواحل إيطاليا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

وأفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية بأن الاقتصاد الإيطالي انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني، وهي انتكاسة لحكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على الازدهار وخفض الديون.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو أسوأ بكثير من النمو الصفري الذي قدره المحللون الذين استطلعت آراؤهم من قبل بلومبرج، وعلى النقيض من التوسع العام في منطقة اليورو.