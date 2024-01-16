الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السلطات التونسية: فقدان 40 مهاجرًا قرابة السواحل الإيطالية

السلطات التونسية
السلطات التونسية

أعلن الحرس الوطني التونسي فقدان نحو 40 مهاجرًا تونسيًا بعد إبحارهم في قارب نحو سواحل إيطاليا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

وأفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية بأن الاقتصاد الإيطالي انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني، وهي انتكاسة لحكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على الازدهار وخفض الديون.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو أسوأ بكثير من النمو الصفري الذي قدره المحللون الذين استطلعت آراؤهم من قبل بلومبرج، وعلى النقيض من التوسع العام في منطقة اليورو. 

الحرس الوطنى التونسى نبأ عاجل القاهرة الإخبارية الهجرة الغير شرعية لإيطاليا الاقتصاد الإيطالي

الأكثر قراءة

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

نتنياهو: الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)