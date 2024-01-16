الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطلين لإتجارهما فى الهيروين ببنها

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطلين؛ لاتهامهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

 تفاصيل القضية
 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9271 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3800 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد م ع"، 31 سنة، عاطل، و"سليمان ع أ"، 33 سنة، عاطل، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهمين بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عثر معهما حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها 38 لفافة ورقية يحووا جميعا مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معهما أيضا على مبلغ مالي.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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