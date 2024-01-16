الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تدريب مطبقي المبيدات على مكافحة الآفات الزراعية بالتعاون مع لجنة المكافحة

مبيدات
مبيدات

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية بدء البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات وسينفذ بمقر مديرية الزراعة بالإسكندرية، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات.

برنامج تدريبي
وأوضحت المديرية اليوم أن البرنامج سيُنفذ في مقر مديرية الزراعة بالإسكندرية في القاعة الإرشادية، اعتبارًا من يوم الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ ولمدة أربعة أيام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر. وأعلنت المديرية أن على من يرغب في التسجيل للدورة التوجه إلى إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالإسكندرية في الدور الرابع، أو الاتصال على تليفون الإدارة الأرضي رقم ٤٩٥٨٣٨٤، وأن على الجميع إحضار صورة الرقم القومي وصورة شهادة التخرج والأدوات الكتابية الخاصة بهم وعدم التأخير أو الغياب. وأضافت المديرية: "التسجيل في مواعيد العمل الرسمية بمديرية الزراعة بالإسكندرية إلى حين اكتمال العدد، والمتدربون الذين انتهت مدة صلاحية شهاداتهم يجب التسجيل وحضور الدورة للحصول على شهادة جديدة من لجنة المبيدات الزراعية بالوزارة." وأكدت أن لجنة المبيدات الزراعية بالوزارة ستمنح المتدرب شهادة معتمدة مع نهاية التدريب من الدكتور حمدي قطب أبو طالب مسؤول التدريب بمحافظة الإسكندرية.

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير الرقابة على المبيدات من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتور مصطفى عبدالستار، نائب أمين اللجنة. وأشار التقرير إلى الجهود التي بذلتها أجهزة الرقابة على المبيدات في المعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وأظهر التقرير الذي حصلت عليه الدستور، أنه تم ضبط عدد 33738 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها وغير صالحة للاستخدام. وقد بلغت كمية هذه العبوات 16.869 طن بناءً على افتراض أن سعة العبوة 0.5 لتر/ كجم.

تدريب مطبقي المبيدات على مكافحة الآفات الزراعية بالتعاون لجنة

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