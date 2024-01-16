البلطي بـ75 جنيهًا.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق، حيث تراوحت أسعار السمك البلطي بين 75 و90 جنيهًا للمستهلك بحسب المنطقة، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتراوحت أسعار سمك البورى بين 110 و130 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 150 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك

وسجلت أسعار الأسماك في سوق العبور كالتالى: البلطى بين 53 و68 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو سبيط، وكاليمارى، وسابيا بين 200 و320 جنيه، ودارت المكرونة السويسى حول 60 و100 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 40 و220 جنيهًا.

وسجل كيلو الدنيس بين 100 و190 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 38 و70 جنيهًا، وسجل السمك البورى حول 65 و110 جنيهات.

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 220 إلى 500 جنيه، والمكرونة السويسى بين 110 و135 جنيهًا للمستهلك، وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و40 جنيهًا.

وتسعى الدولة من خلال جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية لزيادة الإنتاج من الأسماك والمخزون السمكي من خلال خطتها لتنمية البحار والبحيرات والاقتراب من الاكتفاء الذاتي، حيث تخطى إنتاج مصر 2 مليون طن سنويا منها وأكثر من 400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تنتج البحيرات وحدها 238 ألف طن إلى جانب إنتاج المزارع السمكية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية وتطوير البحيرات واحلال وتجديد مراكب الصيد وتقديم خدمات ودعم للصيادين لزيادة الإنتاج.

وأكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، أن خطة زيادة المخزون السمكي يشمل كميات الأسماك الموجودة بمنطقة الصيد والتي تكون متوافقة في طبائعها وسرعة نموها وتكاثرها وطول بقائها مع الظروف البيئية الموجودة بمنطقة الصيد وأن المخزون السمكى في أي منطقة يمكن من خلاله معرفة حالة المصايد فيها والتنبوء المستقبلى بتحسنها أوضعفها.