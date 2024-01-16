"كنت بدافع عن عمتى".. اعترافات المتهم بقتل نجل عمته بالمنيرة

“كنت بدافع عن عمتي”.. بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل نجل عمته بارتكاب فعلته بمنطقة المنيرة العربية في الجيزة.

وقال المتهم خلال مناقشته أمام رجال المباحث، إن المجني عليه تشاجر مع والدته لأنها رفضت إعطائه مبلغ مالي “عمة المتهم” وقامت بالاستغاثة من نجلها، وعلي الفور تدخل المتهم لفض المشاجرة فتحولت إلى شجار بينه وبين المجني عليه فاستخرج سلاحه الأبيض وسدد له طعنة أودت بحياته في الحال.

وكان نجح رجال مباحث الجيزة في ضبط عاطل المتهم بقتل نجل عمته طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كانت البداية عندما تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص به آثار طعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم نجل خال المجني عليه ولاذ بالفرار عقب ارتكاب جريمته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إل ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.