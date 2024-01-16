الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة سودانية أسفل عقار بأرض اللواء

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

أمرت نيابة العجوزة الكلية بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور علي جثة إفريقية أسفل عقار بمنطقة أرض اللواء للوقوف علي ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه .

 

و كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة سيدة إفريقية أسفل عقار بمنطقة أرض اللواء، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات الوفاة وماذا كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاتها من عدمه، وكلفت الطب الشرعي بفحص جثمانها وإعداد تقرير بسبب الوفاة.



وتبين من خلال تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان السيدة المتوفاة وجود آثار كسور متعددة ونزيف داخلي، إصابات حدثت بسبب السقوط من أعلى.
 

كانت البداية عندما تلقى العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أفريقية بشارع الحرمين.

 

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين سقوط ربة منزل سودانية الجنسية إثر سقوطها من الطابق الرابع بعقار بمنطقة الصفطاوي.

 

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.

تفريغ كاميرات التحفظ على كاميرات المراقبة سودانية منطقة أرض اللواء الجيزة

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