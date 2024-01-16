الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوناك: مستعدون للقيام بعمل عسكرى آخر ضد الحوثيين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة مستعدة للقيام بعمل عسكري ضد جماعة الحوثيين مرة أخرى، بعد ساعات من إطلاق الجماعة المتمركزة في اليمن صاروخًا آخر على سفينة حاويات في البحر الأحمر.


وخاطب رئيس الوزراء أعضاء البرلمان البريطاني، الإثنين، للمرة الأولى منذ أن شاركت المملكة المتحدة في الغارات الجوية على الحوثيين ليلة الجمعة، والتي قال إنها دمرت 13 هدفًا في موقعين، بما في ذلك طائرات دون طيار ومطار ومنصة إطلاق صواريخ كروز، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.


ودافع سوناك عن قرار شن الضربات دون موافقة البرلمان، وحذر من أن المملكة المتحدة قد تشن المزيد من الضربات إذا استمر المتمردون في احتجاز الرهائن وإذا شكلوا تهديدًا للشحن الدولي في المنطقة.


وأضاف سوناك، لمجلس العموم البريطاني: "اتخذنا هذا الإجراء دفاعًا عن النفس.. وكانت الضربات محدودة، وليست تصعيدية.. لقد كان ردًا ضروريًا ومتناسبًا على تهديد مباشر لسفن المملكة المتحدة وبالتالي للمملكة المتحدة نفسها".


وتابع: "التهديدات التي تواجه الشحن يجب أن تتوقف،  ويجب إطلاق سراح السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني، ونحن مستعدون لدعم أقوالنا بالأفعال".


وتعزز تعليقات رئيس الوزراء تلك التي أدلى بها وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في وقت سابق اليوم الاثنين، والتي أشار فيها إلى أن المملكة المتحدة لا تنوي شن هجوم آخر ولكن يمكنها القيام بذلك إذا لزم الأمر.

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