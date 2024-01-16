الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بيان من كيم جونج أون بشأن الحرب ضد أمريكا وكوريا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمس الإثنين، إن بيونج يانج لا تريد الحرب ولكن ليس لديها أي نية لتجنبها.

وأوضح الزعيم الكوري الشمالي، أنه “إذا اندلعت الحرب فإنها ستدمر كوريا الجنوبية وتُسبب هزيمة لا يمكن تصورها للولايات المتحدة”.

وأعلنت كوريا الشمالية، إغلاق المنظمات التي تتعامل مع التوحيد والسياحة بين الكوريتين.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إن اتباع سياسة المواجهة مع كوريا الشمالية يعد بمثابة انتحار بالنسبة لـ كوريا الجنوبية، وفي حالة حدوث استفزاز عسكري، فإن جمهورية بيونج يانج ستكون مستعدة لاستخدام ترسانتها بأكملها للقضاء على جارتها الجنوبية.

أضاف الزعيم الكوري الشمالي: "إذا حاولت كوريا الجنوبية استخدام قواتها المسلحة ضد دولتنا أو تهديد سيادتنا وأمننا، فلن نتردد في استخدام ترسانة الأسلحة والقوات بأكملها لمحوها بالكامل".

وتابع كيم جونج أون: "إلى أن يدرك رجال العصابات الذين يحكمون كوريا الشمالية أخطاء سياسة المواجهة الانتحارية مع كوريا الشمالية، فإن جمهوريتنا ستستمر دائما في التصرفات العملية الطبيعية، على أساس مبادئ القتال العادل".

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