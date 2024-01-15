الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تاريخ رشيد وأشهر معالمها في لقاءات توعية أثرية لرواد قصور الثقافة بالمنوفية

جانب من لقاءات توعية
جانب من لقاءات توعية

شهدت مواقع فرع ثقافة المنوفية سلسلة لقاءات توعية أثرية للرواد، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج التعاون بين وزارتي الثقافة والآثار، وقدمت خلالها لقاءات تثقيفية عن مدينة رشيد وتاريخها وأشهر معالمها الحضارية.  

وفي السياق قدم محمد عبد السلام - مفتش آثار، لقاء ببيت ثقافة البتانون تحدث خلاله عن موقع مدينة رشيد، وما تحتويه من مزارات سياحية وأثرية عريقة، مشيرا إلى أنها تعتبر أحد المدن المصرية التي ما زالت تحتفظ بآثارها الإسلامية التي ترجع العصر العثماني، وينسب إليها "حجر رشيد" الشهير الذي فك رموز الحضارة المصرية القديمة.

من جانبه أوضح المفتش أحمد سامي أن رشيد من المدن القليلة التي لاقت شهرة عالمية بين المدن المصرية، فهي فريدة في موقعها وذات طبيعة مميزة، وتتمتع بآثار متنوعة تمثل حقبة مهمة في التاريخ المصري بداية من العصور القديمة وحتى وقتنا الحالي.
 

txt

"أهمية برايل في حياة المكفوفين" في مناقشات قصور الثقافة ببني سويف


وفي قصر ثقافة الطفل قدمت عزة عبد الفتاح لقاء للتعريف بأشهر الأماكن الأثرية بالمدينة ومنها الآثار الإسلامية، موضحة أن المدينة بها 11 مسجدا، بالإضافة إلى الطاحونة والأضرحة والمنازل ذات الطراز المعماري الفريد.

كما شهد بيت ثقافة منوف لقاء تناولت خلاله دعاء محمد سبب تسمية المدينة بهذا الاسم موضحة أنها عرفت ب "بوليتين"، و"روزيتا" وهو الاسم اللاتيني لها، و"رخيت" الذي أصبح "رشيت" في العصر القبطي، وتحول فيما بعد إلى رشيد.

وأضافت أن المدينة تابعة لمحافظة البحيرة، وشهدت دورا تاريخيا عبر العصور المختلفة ومنها مصر القديمة والعصر البطلمي والبيزنطي والإسلامي، واختتم اللقاء بحديث لمفتش الآثار محمد صلاح، حول موقع المدينة، مشيرا إلى أن وقوعها عند مصب نهر النيل ساعد كثيرا على ازدهارها، نتيجة انتشار الأراضي الخصبة التي استخدمت كمورد للغذاء.

نظم الفعاليات فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، في سياق فعاليات توعوية مكثفة لفروع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، تلقي الضوء على التاريخ المصري عبر أزمنته المختلفة وأشهر المعالم الأثرية بجميع المحافظات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني لقاءات تثقيفية وزارتي الثقافة والآثار حجر رشيد

الأكثر قراءة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

ناقد رياضى يفجر مفاجأة عن تفكير محمد صلاح فى الاعتزال دوليًا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين