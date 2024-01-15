الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين العام للأمم المتحدة: لا شىء يبرر العقاب الجماعى للشعب الفلسطينى

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشف جوتيريش عن مقتل 152 موظفًا من الأمم المتحدة في غزة منذ 7 أكتوبر، قائلًا إن شبح المجاعة يطارد سكان غزة بالإضافة إلى المرض وسوء التغذية، مؤكدًا أن تزايد التوترات في الضفة الغربية بسبب تصاعد أعمال العنف.

غالبية الضحايا في غزة نساء وأطفال

وأوضح أن غالبية الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال، مضيفًا أنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. 

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني يبرر شبح المجاعة يطارد سكان غزة سوء التغذية

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