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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد العمال: تدشين خريطة عمل جديدة للتدريب المهني ونسعى لتحقيق ريادة العمالة المصرية

محمد جبران
محمد جبران

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص الاتحاد على توسيع مظلة منظومة التدريب المهنى وفق معايير معتمدة، وذلك من خلال مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب.

مؤتمر التدريب المهني

وأضاف جبران، خلال فاعليات المؤتمر الأول للتدريب المهنى "مشروع مهنى 2030"، أن إعداد العامل المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الراهنة، نظرًا لما يحققه ذلك من ريادة مهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.

التدريب المهني 

وشدد على توافر قاعدة بيانات كاملة تتعلق بملف التدريب المهني، سواء مراكز تدريب أو مدربين أو متدربين، ولهذا أثنى على فكرة وجود رابط إلكتروني داخل المشروع ومنصة كاملة، وهو ما نعتبره خريطة عمل جديدة للتدريب المهني.

كانت وزارة العمل قد أطلقت اليوم مشروع مهنى 2030 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمشاركة عدد من الوزراء ونواب فى مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.

مشروع مهني 2030

ويأتي مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين.

ويشهد المؤتمر استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها وأدواتها، وأهداف مشروع "مهني 2030" والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة "طفرة" للتنمية ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع".

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