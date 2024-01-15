الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ضمانة جديدة لحق التقاضي في قضايا الجنايات

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وأضاف أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي.

وتابع: كما أننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتين ويعمل علي تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض.

مشروع القانون أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة

وأكد أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون. 

واختتم: لذلك ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون أوافق على مشروع القانون وأدعو كافة الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه للموافقة عليه.

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