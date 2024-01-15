الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحى الشامل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة

قال الدكتور أحمد السبكي، المسؤول عن برنامج التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية للمشروع.

وأضاف أحمد السبكي خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي" تقديم الإعلامي أسامة كمال: “الخطة التي تم وضعها لتنفيذ المشروع اشتملت محافظات بعينها واعتمدت على عدد من السندات في فقه الأولوية أولها الكثافة السكانية”.

وتابع: “بدأنا بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة كونها تسهل عملية التجربة إضافة إلى إمكانية المنح الصحية للمحافظة مدى قابليتها لإطلاق المشروع”.
وعن الشراكة الخارجية ومدى التعاون الدولة في المحددات التي تتضمنها المنظومة؛ قال السبكي: "بكل تأكيد لدينا تعاون دولي وشراكة مع المنظومة الصحية العالمية في بعض المشروعات، وذلك ضمانا لتقديم الخدمة في أحسن صورة".

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أعداد المفقودين تحت الأنقاض فى غزة تجاوز الـ 7 آلاف شخص

العشائر الفلسطينية: الإدعاءات الإسرائيلية على مصر محاولة فاشلة للإفلات من المحاسبة الدولية

اجتماع عربى طارئ لبحث التوتر بين الصومال وإثيوبيا

قائمة أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 15-1-2024 فى بورصة الدواجن

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ بالستى متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة