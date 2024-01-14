الخشت يكلف عميدة "الإعلام" الجديدة بمهام عاجلة

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية الإعلام، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتورة ثريا البدوي بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

وفي سياق آخر يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، غدًا الإثنين، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، تحت إشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير منشآتهاومستشفياتها التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن عمليات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني تتم وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت تجديد وحدة الرنين بقسم الأشعة، وتجديد وحدة الأشعة التداخلية، وتجديد وحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة وتطوير ملاعب الكلية.