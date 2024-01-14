الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غصب في الزمالك بسبب تعطل شاشات عرض مباراة مصر وموزمبيق

شاشات عرض نادي الزمالك
شاشات عرض نادي الزمالك

سادت حالة من الغضب بين العديد من أعضاء نادي الزمالك، بالتزامن مع بدء مباراة المنتخب الوطني مع منتخب موزبيق في بطولة أمم أفريقيا 2023، إثر حدوث عطل مفاجأه في شاشات عرض المباراة داخل النادي.

وهو الأمر الذي تسبب في حدوث زحام شديد داخل قاعة العائلات بمبني ترك آل شيخ والتي تحتوي على الشاشة الوحيدة التي لازالت تعمل لمتابعة المواطنين للمباراة.

وعلى الفور حضر هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لحل الأزمة بالتعاون مع شريف منير المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

ويبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مشواره فى بطولة أمم افريقيا ٢٠٢٣، التى انطلقت فعالياتها أمس فى كودت ديفوار، وذلك عندما يلتقى مع منتخب موزمبيق فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ستاد فيليكس هوفيت بوانيى فى افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023

وكانت قد سلطت الصحف العربية والعالمية الضوء على حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، المُقامة حاليًا في كوت ديفوار، وذلك خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

واستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في كأس أمم إفريقيا، بفوز ثمين على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، أحرزهما سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف جان فيليب كراسو الهدف الثاني في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

حفل مُبهر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

وأشادت الصحف العربية والعالمية بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم في ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة الإيفوارية في أبيدجان، حيث وصفته بـ"المبهج"، والذي شهد في بدايته عدة عروض بالألعاب النارية، ثم إقامة بعض العروض الراقصة التي تشتهر بها القارة الإفريقية.

ومن ثم شهد الحفل عدة عروض غنائية قام بها مجموعة من الفنانين الأفارقة، من بينهم الفنان المصري محمد رمضان الذي خطف الأنظار بملابسه التي ظهر بها خلال فعاليات حفل الافتتاح.

كذلك شهد حفل الافتتاح ظهور مجسم يعبر عن شكل قارة إفريقيا في خريطة العالم، وظهور أعلام جميع الدول المشاركة في النسخة الجديدة من أمم إفريقيا 2023. 

الصحف العربية والعالمية تُشيد بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

وكانت البداية مع صحيفة "الرياضية" السعودية، التي عنونت "أمم إفريقيا.. افتتاح مبهر"، مُضيفة: "كوت ديفوار قدّمت حفلًا مبهرًا في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ34، وتستهل مشوارها بالفوز على غينيا بيساو بهدفين نظيفين".

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