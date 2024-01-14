وسيم السيسى يكشف تفاصيل العلاقة بين الرجل والمرأة فى مصر القديمة

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن المصري القديم كان رقيقًا في التعامل مع النباتات، وكان يعتقد أنه سيسأل عنها في العالم الآخر، وهل كان سببًا في تعطيشها أو أذى أي حيوان، أو هل تسبب في دموع أي إنسان.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن السيدة عندما كانت تحمل في مصر القديمة لم تكن تقول إنها حامل ولكن تقول "لقد أعطاني زوجي بضعة من قلبه"، مشيرًا إلى أن العالم حول مصر في روما مثلًا كانت السيدة إذا فتحت زجاجة الخمر وأخذت منها دون إذن زوجها كان القانون يعطي للزوج الحق في قتلها.

توزيع الابنة الصغرى لميراث والدها

وتابع أنه يكفي أن القانون المصري القديم كان يعطي الحق أنه إذا مات الأب يعطي الابنة الصغرى الحق في أن توزع ثروته ولكن تكون فوق الـ16 عامًا حتى لا يأخذ أشقاؤها حقها، مشيرًا إلى أن الزوجة كان من حقها إذا تم سبها أو ضربها أن تشكو للمحكمة، ولم يكن هناك محاماة، وإذا ثبت قسوة باليد أو اللسان فإن الزوج ينذر أول مرة ويجلد في الثانية ويخلع في الثالثة.

وتابع أنه كان هناك بند في نصوص الزواج ينص على أنه إذا هجرت المرأة زوجها فإنها ترد له مهره ونصف ما جمعه الزوجان في حياتهما الزوجية.