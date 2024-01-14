ضياء رشوان: إسرائيل تتهرب من تهمة الإبادة الجماعية وتعطل دخول المساعدات لغزة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجانب الإسرائيلي يحاول التهرب من جريمة الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل عندما أدركت أن الخناق يضيق عليها في محكمة العدل الدولية حاولت أن تتخلص من هذا الاتهام فذكرت اسم مصر.

ضياء رشوان: إسرائيل تهدد دائمًا بتقليل عدد الشاحنات أو منع دخولها إلى قطاع غزة

وأكد أن الجميع تحدث عن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن العقبة الحقيقية تتمثل في الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على قطاع غزة ويفتش الشاحنات التي تصل قبل دخولها إلى القطاع.

وأشار إلى أن إسرائيل تهدد طوال الوقت بتقليل عدد الشاحنات أو منع دخولها إلى قطاع غزة وتعطيلها، وبالرغم من ذلك مصر بذلت أقصى الجهود مع الأشقاء العرب، مؤكدًا أن حجم حصة مصر من المساعدات الإجمالية التي دخلت إلى قطاع غزة بلغت حوالي 82%.