الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مدبولى" يشهد احتفالية تسليم أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفالية تسليم أول 3 أبراج، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم البرج الأيقونى، وتنفذها الشركة الصينية، لصالح وزارة الإسكان.

ومن المقرر أن تكون منطقة الأعمال من أهم المناطق في الشرق الأوسط، لأنها تضم نحو 20 برجا، بينها البرج الأيقوني، والذي يعد أطول برج في إفريقيا.

وتقام منطقة الأعمال المركزية على مساحة 170 فدانًا داخل العاصمة الإدارية، وتنفذ بالشراكة بين الحكومية الصينية والحكومية المصرية.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأعمال المركزية العاصمة الإدارية الجديدة البرج الأيقوني

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