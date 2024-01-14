جهاز تنمية البحيرات: 82.5 إنتاج بحيرة المنزلة بقيمة 2.2 مليار جنيه

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية أنه بعد تطوير بحيرة المنزلة بلغت القيمة التسويقية الإجمالية من المصيد من بحيرة المنزلة 2.2 مليار جنيه، ووصل المصايد السمكية من بحيرة المنزلة 82.5 ألف طن، حيث يتم صيد أنواع مختلفة من الأسماك منها أسماك البلطى، والعائلة البورية وأسماك القراميط، ومبروك الحشائش، والكابوريا، وأسماك اللوت، والنقط، والبياض، والجمبرى، والدفاس، وأسماك الحنش والبساريا، والدنيس، وأسماك موسى، وبعض من أصناف الأسماك الأخرى.

أسماك بحيرة المنزلة

وأضاف مصيلحي، أنه قد جاءت هذه النسبة من الإنتاج من الأسماك في بحيرة المنزلة بدءًا من تطوير البحيرة بداية من عام 2022، ومازالت الأعمال المقترح القيام بها لتطوير بحيرة المنزلة مستمرة بهدف الحفاظ والتنمية المستدامة لبحيرة المنزلة وذلك من خلال القطاع البيئي مما ييسر الحفاظ على المسطح المائى بعد أعمال التطهير والتكريك، مما يسهم في الحفاظ على تجديد المياه داخل البحيرة، والعمل على دخول زريعة الأسماك دوريًا والحفاظ على الموائل الطبيعية للطيور المهاجرة.

وأوضح مصيلحي، أنه يجب الحفاظ على التنمية المستدامة لبحيرة المنزلة، حيث تتيح توفير فرص استثمارية من جزر الترسيب والجزر الأثرية بالبحيرة، وزيادة الثروة السمكية وتطوير موانئ ومرسى الصيادين وإنشاء وحدات من الخدمات المتكاملة مع حرفة الصيد، مما يسهم في تحقيق الربط بين النقل النهرى والبحرى داخليًا من خلال الهجرة، وأنه من خلال القطاع العمرانى يتم القضاء على التعديات على البحيرة وإتاحة نمو عمراني يكفل تلبية الاحتياجات العمرانية والخدمية، مما يسهم في إنشاء تجمعات سياحية جديدة أيضًا الاستمرار في تطوير بحيرة المنزلة ينشط القطاع الاجتماعي الذي يسهم في توفير متنفس ترفيهي للتجمعات المرتبطة بقطاع البحيرة من خلال تطوير نطاق كورنيش البحيرة، مما يساعد على توفير فرص عمل جديدة للتجمعات المحيطة بالبحيرة ورفع المستوى الاقتصادى، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تكافؤ الفرص التنموية والاستثمارية بين التجمعات المحيطة بالبحيرة.

واوضح رئيس جهاز تنمية البحيرات، أن هناك تعاون كبير بين الجهاز والهيئات لتغيير حياة الصيادين العاملين بالبحيرات:حيث تقوم الدولة بالاهتمام بصغار الصيادين وخاصة العاملين بالبحيرات ونهر النيل من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم ومن هذه المبادرات:

مبادرة بر أمان، والتي تستهدف توزيع شباك صيد علي أصحاب المراكب وبدلة وكوزلوك علي الصيادين للوقاية من برودة الأجواء وخاصة في فصل الشتاء حيث تم التوزيع من خلال إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة بر أمان والتي استهدفت بحيرات الريان أول وثالث بمحافظة الفيوم ووبحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية - وبحيرة ادكو بمحافظة البحيرة ووبحيرة المنزلة بمحافة دمياط وبورسعيد والدقهلية، وتم توزيع مستلزمات الصيد وبدل الوقاية على الصيادين وملاك المراكب بإجمالي عدد ٦٢٩٠صيادًا.

وأضاف أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة والتي استهدفت بحيرات المرة والتمساح بمحافظة الاسماعيلية والسويس وبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتم توزيع المستلزمات على الصيادين وملاك المراكب، كما تم إطلاق المرحلة الثالثة والتي استهدفت بحيرات البردويل بمحافظة شمال سيناء وبحيرة السد العالي بمحافظة أسوان كما تم إطلاق المرحلة الرابعة والتي استهدفت صيادي وملاك المراكب بنهر النيل بعدد ١٦محافظة وهي: كفرالشيخ، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الإسماعيلية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وأسوان.

وأشار إلى أنه تم تسليم عدد ١٣٥ سيدة من الصائدات من محافظات الأقصر وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ مراكب صيد وأيس بوكس لحفظ الأسماك ومستلزمات صيد وبدل وقاية وكوزلوك، كما تم الانتهاء من توزيع عدد 10 وحدات خلايا طاقة شمسية على صيادي بحيرة ناصر تمهيدًا لتعميم التجربة علي كافة الصيادين العاملين ببحيرة السد العالي.