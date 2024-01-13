السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سليمان جودة لـ"الشاهد": ثورة 25 يناير كانت قفزة للتطلعات المجتمعية فى مصر

سليمان جودة
سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن المصدر الأول للمعلومة الآن في العالم هو الإعلام، وبالتالي يحب التركيز على الكلمات التي تُبث عبر الإعلام لمدى تأثيرها على الرأي العام الآن.

مكاسب ثورة يناير 

وأكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المصريين خرجوا في ٢٠١١ إلى الميادين ولديهم تطلعات تصل للسماء، حيث كانت ثورة ٢٥ يناير قفزة للتطلعات المجتمعية في مصر.

وأضاف في حديثه، أن بعض المواطنين في هذا التوقيت قالوا أن الرئيس المتنحي الراحل محمد حسني مبارك لديه 70 مليار دولار في الخارج، وقال الدكتور عبد القادر حاتم آنذاك إن أحد أقاربه توقف عن عمله لينتظر حصته من أموال مبارك التي في الخارج، لذا المعلومات التي يتم تداولها تؤثر بصورة كبيرة على الرأي العام.

وتابع: "ثورة 2011 لم تكن ثورة ميدانية ولكنها كانت ثورة تطلعات، وتطلعات المواطنين في هذا التوقيت كانت تفوق قدرات وإمكانيات الدولة المصرية آنذاك".

تفاصيل برنامج الشاهد

 يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

سليمان جودة الشاهد اكسترا نيوز الكاتب الصحفي سليمان جودة محمد الباز

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