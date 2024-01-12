السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب جامبيا: مازلنا نعاني من الكارثة التي واجهناها.. ومواجهة السنغال ازدادت صعوبة (خاص)

مدرب جامبيا
مدرب جامبيا

كشف البلجيكي توم ساينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، عن معاناته ولاعبيه من لحظات عصيبة للغاية بعد الأزمة التي عانت منها البعثة خلال تواجدها في الطائرة المتجهة إلى كوت ديفوار.

ونجت بعثة منتخب جامبيا من الموت، بعد تعرض عدد كبير منها للإغماء نتيجة نقص الأكسجين في الطائرة التي كانت تقل الفريق في طريقها إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وعادت الطائرة إلى جامبيا بعد 9 دقائق فقط من إقلاعها قبل أن توفر الحكومة الإيفوارية طائرة خاصة لبعثة الفريق الجامبي.

وعقّب ساينتفيت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لقد كانت لحظات صعبة للغاية وليلة صعبة مازلنا حتى الآن نعاني ذهنيًا وجسديًا بسببها، واستلزمت تلك الرحلة مجهودًا شاقًا".

وأضاف: "كان علينا العودة وإلا كنا سنصبح في عداد الموتى".

وتابع: "سنبدأ من الغد الاستعداد لمباراة السنغال التي ازدادت صعوبة بسبب ما عانيناه في الساعات الماضية، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

ويستهل منتخب جامبيا مشواره في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية بمواجهة السنغال في الرابعة عصر الإثنين المقبل.

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