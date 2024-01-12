كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

ساعات قليلة للغاية، وتتوجه جميع متابعي الساحرة المستديرة صواب دولة كوت ديفوار، لمتابعة النسخة رقم 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، لذلك أصبح البحث عن كل ما يخص المونديال القاري، سواء مواعيد المباريات وتحديدا لقاءات المنتخب الوطني الأول وترتيب المجموعات أولا بأولا، هو الأكثر تداولا وقراءة الآن على كافة محركات جوجل.

أين سيقام كأس أمم إفريقيا "2023"

ستقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بكوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، الموافق غدا السبت، وتستمر فعاليات العرس القاري حتى يوم 11 فبراير المقبل.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر بـ"كان 2023"

تنقل جميع منافسات النسخة الـ34، من كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بداية من دور المجموعات مرورا بالأدوار الأقصائية ثم المباراة النهائية من البطولة القارية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع مباريات البطولة، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

موعد المباراة الافتتاحية لـ"كان 2023"

تفتتح منافسات "كان 2023"، رسميا في تمام العاشرة مساء غدا السبت الموافق 13 يناير الجاري، بإقامة المباراة الأفتتاحية للمسابقة القارية، والتي تجمع بين كوت ديفوار البلد المستضيف للبطولة ونظيره منتخب غينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2023

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثانية بـ"كان 2023"، بجوار منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

مجموعات "كان 2023"

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال، وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. مصر وغانا، والرأس الأخضر وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال والكاميرون، وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة.. الجزائر وموريتانيا، وأنجولا وبوركينا فاسو.

المجموعة الخامسة.. تونس ومالي، وجنوب إفريقيا ونامبييا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق بـ"كان 2023"

ويستهل المنتخب الوطني مشواره نحو النجمة الثامنة من الأميرة السمراء، بمواجهة منتخب موزمبيق، في تمام السابعة مساء بعد غدا الأحد الموافق 14 يناير الجاري.

ويمتلك الفراعنة الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، حيث كان آخرها الثلاثية التاريخية أعوام 2006 و2008 و2010.

وتوج منتخب السنغال، باللقب الأولى تاريخيا لأسود التيرانجا بأمم إفريقيا، وذلك على حساب المنتخب الوطني الأول عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، في النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي أقيمت بالكاميرون.