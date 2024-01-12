الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: كل ما طرحته إسرائيل أكاذيب ومحاولات لتبرير الإبادة الجماعية

قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن محكمة العدل الدولية أقيمت على أساس اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعليها اتخاذ إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: لو كانت إسرائيل صادقة لسمحت بدخول لجان تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية

وأضاف أن كل ما طرحته إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أكاذيب ومحاولات لتبرير الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لو كانت صادقة في نواياها لسمحت بدخول لجان تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.

كما أكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أن إسرائيل غير متوازنة ولم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها.