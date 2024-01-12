توقيع منحتين بـ19 مليون دولار في إطار برنامج التعاون الثنائي مع سويسرا

أعلنت وزارة التعاون الدولي توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار مع الجانب السويسري تستفيد منهما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر ومشروع إدارة الحمأة في بني سويف.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص.

وتستهدف المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، من خلال الإسهام في الإسهام في تحسين الأسلوب الذي تدار به مياه الشرب وتُقدِّم به هذه الخدمة إلى المواطنين في محافظة أسوان، وتوفير فرص متكافئة للاستفادة من نظام الإمداد بمياه الشرب بحيث يمكن الاعتماد عليه في المناطق المستهدفة في محافظة أسوان، والمساهمة في تبني إجراءات كفيلة بتوفير المياه لسكان المناطق المستهدفة بمحافظة أسوان.

كما تستهدف المنح الموجهة من الجانب السويسري تمويل مشروع "إدارة الحمأة في مدينة بني سويف" والذي يهدف إلى تحسين إدارة الحمأة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة والمتوسطة الحجم في مدن الأقاليم بمصر باستخدام تقنية متكاملة يمكن تكرارها في محافظات أخرى لتصبح ذات أثر منهجي، من خلال إنشاء مصنع للتسميد العضوي لتحسين إدارة الحمأة ولإنتاج الطاقة المتجددة.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية علاقات التعاون الاقتصادي المصرية السويسرية وحرص الحكومة على تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر.

كانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، خلال سبتمبر الماضي، بمدينة شرم الشيخ حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة / إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٨، والذي سيستمر على غرار برنامج التعاون السويسري الحالي 2021-2024 الذي يتناول الحوكمة وحقوق الإنسان والنمو الأخضر وتنمية مهارات الشباب وقضايا الحماية والهجرة.

جدير بالذكر أن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي وثيقة تمتد على مدار أكثر من 40 عامًا، وفي إطار جهود التعاون الإنمائي تم إتاحة تمويلات ودعم فني للعديد من المشروعات والقطاعات التنموية وكذلك للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني