ضبط ألعاب نارية بحوزة مسجل في الإسكندرية

ضبطت أجهزة الأمن صفقة ألعاب نارية بحوزة أحد المسجلين في الإسكندرية، قبل ترويجها على عملاءه المعلومين لديه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَ له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.