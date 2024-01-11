الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من كلماته وألحانه.. "الجدع" أحدث أغنيات محمود الليثي (فيديو)

محمود الليثي
محمود الليثي

أطلق المطرب  محمود الليثي عبر حسابه بموقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الرقمية منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية من تأليفه وألحانه وتحمل اسم «الجدع» ضمن مجموعة من الأعمال المختلفة المقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
 


كلمات أغنية الجدع
تقول كلمات أغنية الجدع لمحمود الليثي: 

بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع
كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين
أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة
طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال
حبة عيال عيال طب فين رد الجميل
ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع
طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع
وكلامكم مش مبلوع
شارع الخيانة مليان بشر حتى الرجولة بينا في خطر
غدارين طماعين خلوا قلبى عاش حزين
مفيش أمان أمان كلوا كداب يا مان
وخيانة كدة علني ووشوش زى الألوان
من ناس كتير قلبى اتظلم وأنا خدت فيهم مليون قلم
خداعين جراحين قولولى بس أروح لمين

من كلماته وألحانه محمود الليثي يطلق أحدث أغنياته الجدع من كلماته وألحانه حمود الليثي يطلق أحدث أغنياته الجدع محمود الليثي أحدث أغنياته الجدع الجدع

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