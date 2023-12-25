محمود الليثي يستعد لطرح أغنية جديدة "نص بنات بلدك"

انتهى النجم الشعبي محمود الليثي من تسجيل أغنية جديدة الفترة الماضية تحمل أسم “نص بنات بلدك” تمهيدا لطرحها لجمهوره على طريقة الـ"سنجل".

وكشف محمود الليثي عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة “نص بنات بلدك" والمقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وحقق النجم الشعبي محمود الليثي والمطرب الشعبي عصام صاصا الحفاظ نجاح كبير وعلى المشاركة في قائمة “تريند” موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" وذلك بأحدث أعمالهما الغنائية ”سيبك من اللي خلع" والتي طرحت الأيام الماضية.

أغنية “سيبك من اللي خلع” من كلمات مصطفى الجن، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي كيمو الديب.