البلدية يعود وبيراميدز وفيوتشر تائهان.. ظواهر الجولة الأولى بمجموعات كأس الرابطة

انتهت الأربعاء 10 يناير الجاري 2024، منافسات الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024)، حيث جاءت نتائجها طبيعية جدا، باستثناء بعض النتائج الغريبة.

وفيما يلي ظواهر الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية

البلدية يعود للانتصارات

بعد سلسلة متواصلة من النتائج السيئة للغاية، في مسابقة دوري نايل مؤخرا والمتوقفة حاليا، لاستعدادات المنتخب الوطني الأول لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، عاد فريق بلدية المحلة مجددا إلى نغمة الانتصارات، محققا الفوز على سموحة بهدف نظيف.

بلدية المحلة يعود للانتصارات

مودرن فيوتشر مازال تائها

ما زال فريق مودرن فيوتشر تائها، بعد حرمانه من لقب كأس السوبر للأندية الأبطال بنظامها الحديث، التي أقيمت مؤخرا في الإمارات، أمام الأهلي في مباراة مثيرة للغاية، انتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة 4/2، حيث تلقي هزيمة أخرى على يد الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

مودرن فيوتشر يسقط أمام الاتحاد السكندري

عقدة طلائع الجيش مستمرة

أصبح طلائع الجيش بمثابة عقدة إزالية لفريق زد، لن يستطيع التخلص منها بسهولة، حيث كرر الفريق العسكري تفوقه على الأخير بهدف نظيف، وهي نفس نتيجة مباراة دوري نايل الأخيرة التي جمعت بين الفريقين.

مباراة زد وطلائع الجيش

ريمونتادا مثيرة للجونة

في ريمونتادا مثيرة للغاية، استطاع فريق الجونة تحول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 3/1، على البنك الأهلي.

ريمونتادا مثيرة للجونة

سيراميكا يغسل أحزان السوبر

نجح سيراميكا كليوباترا، في غسل أحزان ضياع حلم الميدالية البرونزية بكأس السوبر للأندية الأبطال أمام بيراميدز عن طريق ضربات الجزاء 5/4، حيث حقق الفوز على إنبي بهدفين نظيفين.

سيراميكا يغسل أحزان السوبر

وتجدر الإشارة إلى أن سيراميكا كليوباترا، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على حساب المصري البورسعيدي 4/1.

فاركو يشعل نيران الغضب بـ"بيراميدز"

اشعل فاركو نيران الغضب داخل جدران نادي بيراميدز مجددا، عقب فترة من الهدوء سبقت العاصفة، بعد النتائج السلبية للسماوي مؤخرا، بمسابقة دوري نايل ومجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر للأندية الأبطال، ربما تكلف البرتغالي جايمي باتشيكو منصبه، فضلا عن الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن رحيل القائد عبدالله السعيد وانضمامه للزمالك، محققا تعادلا إيجابيا مع الفريق البرتقالي بنتيجة 2/2.