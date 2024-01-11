تنظيم مجموعات تقوية ومراجعة مجانية للمرحلة الإعدادية بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن خطوة مميزة في كل الإدارات التعليمية تخص الشهادة الإعدادية، وتخفف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور في المراجعة النهائية للمواد قبل الامتحانات.

ووضعت مديرية التربية والتعليم جداول مراجعة لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس بشكل مجاني، بمشاركة مجموعة مميزة من المعلمين ذى الكفاءة في مجال تعليمهم، للمراجعة النهائية للمواد قبل أداء الامتحانات.

ونظمت مديرية التربية والتعليم حصص المراجعة، برعاية اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وتعليمات الأستاذ محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لجميع طالبات وطلاب المدارس في جميع الإدارات التعليمية، رغبة في رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، وحرصًا على إكمال المسيرة التعليمية للنهوض والارتقاء.

ونشرت مديرية التربية والتعليم جداول ببرنامج المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بمشاركة معلمين متخصصين وذى كفاءة عالية في تدريس كل المواد للمرحلة الإعدادية "لغة عربية- رياضيات- لغة إنجليزية- علوم- دراسات اجتماعية".

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