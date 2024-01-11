الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«11 يناير».. أبرز ما حدث فى مثل هذا اليوم

نجاح أول محاولة علاج
نجاح أول محاولة علاج بالأنسولين

على مدار التاريخ حدث في مثل هذا اليوم الموافق 11 يناير، الكثير من الأحداث التاريخية المحلية والعالمية والإقليمية نستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

حدث في مثل هذا اليوم.. أبرز الأحداث

 

فوران بركان إتنا في إيطاليا ما خلف عن 20 ألف قتيل، بالتزامن مع زلزال بجزيرة صقلية الإيطالية أيضا، مما خلف عنه 60 ألف قتيل وهو أحد أعلي الزلازل تدميرا في العالم.

 

وحدث في مثل هذا اليوم، ظهور أول شركة تأمين علي الحياة في العالم، بولاية فلادلفيا الأمريكية، وأيضًا عالم الفلك ويليام هيرشل قد اكتشف قمران يدوران حول كوكب أورانوس.

 

وحدث في مثل هذا اليوم، هجوم القوات البريطانية على قوات الدراويش التابعة للزعيم الصومالي محمد عبدالله حسان، ونجاح أول محاولة لعلاج مرض السكر بالأنسولين في العام 1922.

 

وحدث في مثل هذا اليوم، ضم منطقة ترانسلفانيا إلى، رومانيا، وأيضًا نجحت إيميليا إيرهارت في الطيران بمفردها، كأول امرأة، بطائرة شراعية من هاواي إلى كاليفورنيا.

 

وتم تغيير باكستان الشرقية لتصبح بنجلاديش، وأيضًا تفويض الكونجرس الأمريكي بأغلبية أعضائها جورج بوش الأب باستخدام القوة ضد العراق لإخراجه من الكويت.

 

وحدث في مثل هذا اليوم، قيام الشاذلي بن جديد بالتخلي عن منصبه الرئاسي في الجزائر، وإلغاء نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في الجزائر، بعد فوز جبهة الإنقاذ، ما أدى لاندلاع العشرية السوداء في الجزائر.

 

أشهر مواليد اليوم 11 يناير  

ومن أشهر مواليد  هذا اليوم الموافق 11 يناير، كل من: الخليفة الأموي عبدالرحمن الناصر ــ عالم النفس الأمريكي ويليام جيمس ــ المستشار الألماني قسطنطين فيرنباخ ــ المطرب المصري عبدالعزيز حمودة ــ  السيد بدير المنتج والمؤلف والمخرج والفنان المصري ــ الفنان نبيل الدسوقي ــ الفنان السوري إسكندر عزيز ــ الشاعر الجزائري الطاهر جعوط ــ الفنانة إيمان الطوخي ــ الفنانة نهي العمروسي ــ لاعب كرة القدم التونسي علي الزيتوني ــ الفنانة ملك قورة.

 

وفيات في مثل هذا اليوم 

وحدث في مثل هذا اليوم رحيل العديد من الشخصيات الهامة، حيث رحل عن عالمنا كل من: الفقيه الأندلسي ابن عسكر المالقي ــ الكاتب البريطاني توماس هاردي ــ الرئىس اللبناني الأسبق بشارة الخوري ــ بطل الشطرنج الألماني إيمانويل لاسكر.

حدث في مثل هذا اليوم نجاح أول محاولة علاج بالأنسولين السيد بدير إيمان الطوخي نبيل الدسوقي نهى العمروسي جورج بوش الأب

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