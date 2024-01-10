رئيس الإكوادور يعلن أن البلاد فى حال نزاع مسلح داخلي بعد هروب «فيتو»

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، أن بلاده في حال «نزاع مسلح داخلي»، وأمر بـ«تحييد» مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، بحسب مرسوم صدر أمس الثلاثاء.

وأقر المرسوم الرئاسي بـ«وجود نزاع مسلح داخلي» وأمر بـ«تعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضد الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية».

وأمر نوبوا بتحييد جميع هذه المجموعات الإجرامية، عارضًا قائمة مفصلة بأسمائها، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق أمس، أعلن الرئيس الإكوادوري حالة الطوارئ بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد خوسيه أدولفو ماسياس من سجنه ووقوع أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

وقال الرئيس على «إنستجرام»: «لقد وقعت للتو مرسوم إعلان حالة الطوارئ، لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلحة في عملياتها».

وأدولفو ماسياس المعروف باسم «فيتو» هرب يوم الأحد من سجن في جواياكيل، وهو زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية ومسجون منذ العام 2011.